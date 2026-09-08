Famiglia nel bosco, avviate verifiche sull'assistente sociale che segue il caso

Dopo la decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, che nei giorni scorsi ha avviato il percorso per il graduale ricongiungimento dei minori con i genitori, nel caso della famiglia nel bosco di Palmoli arriva un nuovo colpo di scena. L'Ordine degli assistenti sociali dell'Abruzzo ha infatti avviato delle verifiche sull'operato di Veruska D'Angelo, l'assistente sociale che sta seguendo il caso di Chatrine, Nathan e dei loro tre figli. I bambini - uno di nove anni e due gemelli di sette - che si trovano ancora nella casa famiglia di Vasto, dopo il provvedimento dello scorso anno che li aveva separati dai genitori.