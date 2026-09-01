Famiglia del bosco, via libera al ricongiungimento graduale

La famiglia del bosco si riunirà, ma a tappe. È quanto ha stabilito il tribunale dei minori de L’Aquila che ha dato il via libera al percorso di riavvicinamento dei tre figli di Nathan e Catherine. Un iter in diverse fasi, con ritorni soltanto durante il giorno a casa in settimana e, weekend trascorsi anche interamente con i genitori. Tutto sotto osservazione dei servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Alla fine di questo periodo i figli della coppia anglo australiana dovrebbero lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso novembre, per poter tornare a vivere insieme ai genitori nell'abitazione messa a disposizione dal Comune di Palmoli, alla periferia del paese.