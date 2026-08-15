Ferragosto diviso per la famiglia nel bosco: il padre e i figli insieme per meno di due ore
Nathan ha varcato la soglia della casa famiglia di Vasto. Lui e"Catherine Trevallion sperano di ricongiungersi ai piccoli"prima dell'inizio della scuoladi Paola Miglio
Un giorno come tutti quelli passati negli ultimi otto mesi, distanti dai loro figli: la famiglia Trevallion è ancora divisa, con il padre Nathan che ha varcato per l'ennesima volta la soglia della casa famiglia di Vasto per trascorrere un paio d'ore con i due gemelli di 7 anni e la più grande di 9. Poi ancora via in auto fino a Palmoli. Sulla soglia della casa nel bosco ad aspettarlo la madre Catherine: per lei il tribunale dei minori de L'Aquila in marzo aveva disposto l'allontanamento dai figli. I genitori vorrebbero ricongiungersi ai piccoli prima dell'inizio della scuola.