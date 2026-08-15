Ferragosto diviso per la famiglia nel bosco: il padre e i figli insieme per meno di due ore

Un giorno come tutti quelli passati negli ultimi otto mesi, distanti dai loro figli: la famiglia Trevallion è ancora divisa, con il padre Nathan che ha varcato per l'ennesima volta la soglia della casa famiglia di Vasto per trascorrere un paio d'ore con i due gemelli di 7 anni e la più grande di 9. Poi ancora via in auto fino a Palmoli. Sulla soglia della casa nel bosco ad aspettarlo la madre Catherine: per lei il tribunale dei minori de L'Aquila in marzo aveva disposto l'allontanamento dai figli. I genitori vorrebbero ricongiungersi ai piccoli prima dell'inizio della scuola.