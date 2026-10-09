Il maltempo colpisce Anzio: crollata parte della falesia

Il maltempo delle scorse ore ha lasciato il segno anche sul litorale di Anzio (Roma), dove si è verificato un nuovo cedimento lungo il tratto costiero del Turcotto, nei pressi delle Grotte di Nerone e della Villa Imperiale. A essere interessata è stata la formazione rocciosa conosciuta come Arco Muto, un punto del promontorio da tempo esposto all'azione erosiva del mare. Si tratta di un fenomeno che continua a mettere sotto pressione questo tratto di costa, dove il progressivo deterioramento delle pareti rocciose rappresenta un problema per la tenuta e la sicurezza del territorio.