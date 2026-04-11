Fabio Ascione potrebbe essere stato ucciso per errore

Nel mirino degli investigatori c'è un gruppo di giovanissimi, alcuni appena maggiorenni. Sarebbero stati loro a uccidere Fabio Ascione, 20 anni appena, a Ponticelli, periferia est di Napoli. I carabinieri stanno ricostruendo il raid e verificando il movente. Al momento non escludono alcuna pista. Tra le ipotesi prende corpo anche quella dello scambio di persona: Ascione potrebbe non essere stato il bersaglio, ma uno degli amici con cui si trovava.