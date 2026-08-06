La nuova strada

Ex Ilva, si valuta la cordata italiana: è corsa contro il tempo a Taranto

L'opzione individuata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso per salvare il futuro dell'impianto"

di Caterina Ruggeri
06 Ago 2026 - 12:45
01:25 
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Spunta l'ipotesi di una cordata italiana per salvare l'ex Ilva di Taranto. In tempi rapidi, evitando il rischio di superare il mese di ottobre, dopo il quale l'azienda non avrà più liquidità sufficiente e l'attività dell'area a caldo di Taranto dovrà essere sospesa per effetto della decisione della Corte d'Appello di Milano. Al Tavolo Taranto presentati 17 progetti con investimenti per 2 miliardi. C'è scetticismo a Taranto, che sta a guardare con apprensione: in gioco ci sono migliaia di posti di lavoro. 

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