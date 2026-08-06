Ex Ilva, si valuta la cordata italiana: è corsa contro il tempo a Taranto

Spunta l'ipotesi di una cordata italiana per salvare l'ex Ilva di Taranto. In tempi rapidi, evitando il rischio di superare il mese di ottobre, dopo il quale l'azienda non avrà più liquidità sufficiente e l'attività dell'area a caldo di Taranto dovrà essere sospesa per effetto della decisione della Corte d'Appello di Milano. Al Tavolo Taranto presentati 17 progetti con investimenti per 2 miliardi. C'è scetticismo a Taranto, che sta a guardare con apprensione: in gioco ci sono migliaia di posti di lavoro.