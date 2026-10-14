Improvvisa irruzione nell'edificio

Ex Ilva, lavoratori occupano i corridoi della prefettura di Genova

Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano

14 Ott 2026 - 18:16
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