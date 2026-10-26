In totale 28 indagati

Ex Ilva, la procura di Taranto chiede tre arresti domiciliari

In cima alla lista degli inquirenti c'è Lucia Morselli, ex presidente del CdA di Acciaierie d'Italia

di Maria Luisa Sgobba
26 Ott 2026 - 18:49
01:36 
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