Ex Ilva, la Cassazione mette la parola fine sullo stabilimento

La parola fine sull'ex Ilva di Taranto l'ha scritta la Corte di Cassazione, rigettando tutti i ricorsi contro il provvedimento della Corte d'Appello civile di Milano che aveva imposto la chiusura dell'area a caldo. La suprema corte ha riconosciuto l'alto tasso inquinante dello stabilimento e i rischi reali per la salute dei cittadini: troppe ancora le tonnellate di amianto presenti - oltre duemila - e le emissioni di polveri sottili. "Continuiamo a chiedere che il governo finanzi le misure straordinarie per i lavoratori, la legge speciale per Taranto deve essere messa in pista nel più breve tempo possibile", dicono i sindacati. Ora, a partita giudiziaria chiusa, si apre un capitolo fatto di incertezze per oltre 10mila lavoratori diretti e dell'indotto: sono già 8.600 quelli in cassa integrazione.