Ex Ilva, i lavoratori di Taranto in sciopero occupano le strade davanti allo stabilimento

Sciopero in corso all'ex Ilva di Taranto, con i lavoratori che dalle 9 alle 16 di lunedì 3 agosto occuperanno le strade davanti allo stabilimento. Le associazioni datoriali chiedono un intervento del Governo dopo la decisione della corte d'appello di MIlano che ha disposto lo stop dell’area a caldo del polo siderurgico entro il 28 ottobre. I sindacati sono stati convocati al ministero del Made in Italy per un incontro relativo al futuro dell'impianto. Per il ministro Urso il provvedimento della magistratura ha innescato una "bomba sociale" e lancia un appello per costruire una nuova cordata italiana.