Ex Ilva, i lavoratori chiedono l'incontro con il sindaco di Taranto: "Vogliamo garanzie"

Dopo l'assemblea davanti alla portineria dello stabilimento ex ILVA di Taranto, i sindacati Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto. Una parte del corteo dei lavoratori dell'indotto ex Ilva e dei rappresentanti sindacali ha raggiunto il Municipio di Taranto per chiedere di parlare con il sindaco Piero Bitetti. L'obiettivo è ottenere una convocazione a Palazzo Chigi e il blocco di licenziamenti per riprendere la discussione, altrimenti continueranno con le iniziative di mobilitazione. Sono 2500 lavoratori a rischio dopo la conferma dello spegnimento dell'area a caldo del polo siderurgico.

