Etna, slitta la riapertura dell'aeroporto di Catania: stop fino alle 2 del 15 agosto

L’Etna continua a eruttare e i venti spingono la nube verso sud, proprio in direzione dello scalo dell'aeroporto di Catania. Per l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l’attività può essere monitorata, ma non è possibile prevedere quando terminerà. Tra il 6 e il 12 agosto, circa 630 voli sono stati dirottati verso altri aeroporti siciliani. Su 1.900 voli programmati, il 36 per cento è stato cancellato.

