Il fronte della colata avanza

Etna, le immagini della spettacolare eruzione incandescente

Continua l'attività effusiva dell'Etna, alimentata da una bocca posta a 3.300 metri sul livello del mare.

03 Lug 2026 - 10:23
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