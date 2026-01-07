Logo Tgcom24
Cronaca
Stop alle escursioni sul vulcano

Etna, le guide si fermano per protesta contro le restrizioni

Il nodo della protesta è il divieto di avvicinarsi a meno di 200 metri dal fronte lavico, anche per i gruppi accompagnati da professionisti

di Federica Terrana
07 Gen 2026 - 13:17
01:33 

Sull’Etna in attività si fermano le escursioni: le guide alpine e vulcanologiche incrociano le braccia dopo le nuove restrizioni per l’accesso alle aree sommitali del vulcano. A stabilirlo per motivi di sicurezza la Prefettura di Catania. Il nodo della protesta è il divieto di avvicinarsi a meno di 200 metri dal fronte lavico, anche per i gruppi accompagnati da professionisti. Una scelta che, secondo le guide, svuota di fatto il loro ruolo e rischia di alimentare il fenomeno del fai da te. Le guide chiedono un piano condiviso che consenta di continuare le visite in sicurezza. 

