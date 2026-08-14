Situazione insostenibile

Etna, l'eterna odissea dei passeggeri all'aeroporto di Catania

L'attività dell'Etna continua e i voli da e per Fontanarossa resteranno sospesi almeno fino alla mattina di sabato

di Federica Terrana
14 Ago 2026 - 18:58
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