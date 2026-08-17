cresce l'ampiezza media del tremore vulcanico

Etna, l'eruzione dal cratere nord est

Nuova intensa attività esplosiva,"A confermare la fase di fermento del vulcano anche"il dato sismico

17 Ago 2026 - 11:53
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