Etna, l'eruzione continua e"i voli all'aeroporto di Catania restano sospesi

Non solo lo stop ai voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania. Dopo l'eruzione dell'Etna arriva anche la nuova stretta sulle ordinanze per avvicinarsi al vulcano che in questo periodo è in attività. Un'ordinanza ordina di rimanere a 200 metri dal fronte lavico. Limitata, inoltre, la viabilità per accedere al Rifugio Citelli. Numerose persone nei giorni scorsi si sono avvicinate molto al fronte lavico, per farsi dei selfie. Intanto all'aeroporto Catania Fontanarossa i voli restano sospesi fino alle 2 del 15 agosto.