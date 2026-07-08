immagini spettacolari

Etna, il drone riprende la lava che scompare nel cratere

Le spettacolari immagini mostrano la colata proveniente dalla Voragine che si riversa nell'apertura del Cratere di Nord-Est

08 Lug 2026 - 06:56
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