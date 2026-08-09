Continua la fase eruttiva

Etna, esplosioni e colate ad alta quota

Spettacolari immagini"dalla zona sommitale del vulcano, in particolare dal cratere Voragine, e da tre bocche, createsi dopo delle fratture intorno ai 2.750 metri

09 Ago 2026 - 12:11
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