Durante il sorvolo

Etna, l'esplosione nel cratere di Nord Est filmata dal drone

Le immagini riprese dal Corpo Forestale della"Regione Siciliana testimoniano ancora una volta l'attività eruttiva del vulcano

15 Ago 2026 - 17:08
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