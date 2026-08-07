disagi all'aeroporto di catania

Etna, lo spettacolo a quota 2.750 metri

L'attività esplosiva è in diminuzione e dal cratere Voragine c'è una debole emissione di cenere lavica

07 Ago 2026 - 20:42
01:00 
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