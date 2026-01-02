Etna, colata nella Valle del Bove

Un'attività effusiva con l'emissione di una colata è presente all'interno della desertica Valle del Bove dell'Etna in corrispondenza della parete nord-occidentale. Il fenomeno è stato osservato dal sistema di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania a partire dalle 17.30 del 1° gennaio 2026.