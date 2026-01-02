Logo Tgcom24
Cronaca
Etna, colata nella Valle del Bove

La bocca effusiva attiva si trova in prossimità di monte Simone, a una quota circa di 2.100 euro sul livello del mare. Il fronte lavico più avanzato si trova attualmente a sud di Rocca Musarra, a quota 1.580 metri sul livello del mare

02 Gen 2026 - 08:49
Un'attività effusiva con l'emissione di una colata è presente all'interno della desertica Valle del Bove dell'Etna in corrispondenza della parete nord-occidentale. Il fenomeno è stato osservato dal sistema di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania a partire dalle 17.30 del 1° gennaio 2026. 

La bocca effusiva attiva nella Valle del Bove dell'Etna si trova in prossimità di monte Simone, a una quota circa di 2.100 euro sul livello del mare. Il fronte lavico più avanzato si trova attualmente a sud di Rocca Musarra, a quota 1.580 metri sul livello del mare. È quanto emerge da sopralluoghi di personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania, e dall'analisi di immagini satellitari.

