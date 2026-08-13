Etna, caos aeroporti: sono quasi 700 voli i cancellati o dirottati

Sette giorni di emergenza, circa 700 voli cancellati o dirottati. A Catania l’Etna continua a eruttare e la nube di cenere costringe a prolungare lo stop al traffico aereo: Fontanarossa resterà chiuso fino alle 2 di notte del 14 agosto. I disagi crescono nei giorni cruciali dell'esodo estivo. Non si parte, non si arriva. La nube di cenere si sposta verso sud e sud-ovest e, per ragioni di sicurezza, lo spazio aereo resta limitato. Dall’8 agosto oltre 250 collegamenti sono stati trasferiti sugli altri scali siciliani: Palermo, Trapani e Comiso.