Esplosione Roma, l'uomo che ha scavato sotto le macerie: "Così abbiamo salvato due anziani"

Dopo l'esplosione di una bombola di gpl che ha provocato la deflagrazione e il crollo di una palazzina a Piana del Sole, a Roma, alcune persone hanno scavato sotto le macerie per tentare di salvare gli abitanti coinvolti. Un uomo ha raccontato di come, insieme ad altri aiutanti, ha estratto dai detriti una coppia di anziani. Lui e gli altri non ci hanno pensato troppo su, "abbiamo agito prima che potesse esplodere qualcos'altro", ha raccontato.