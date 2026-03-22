Esplosione Roma, le immagini delle macerie della palazzina dal drone

Le immagini dal drone mostrano ciò che rimane di una palazzina che, a Piana del Sole, a Roma, è crollata in seguito a un'esplosione. Due persone, marito e moglie di 86 e 84 anni, sono rimasti gravemente feriti e sono stati ricoverati in codice rosso in ospedale. All'origine della deflagrazione ci sarebbe lo scoppio di una bombola di gpl. Danneggiate, seppur in modo lieve, anche due villette vicine alla palazzina. Settanta persone sono state evacuate.