Esplosione a Messina: ricerche con droni, cani e squadra Saf

Vigili del fuoco con Usar, cinofili, droni e unità Saf sono impegnati nelle ricerche di dispersi nel crollo dell'edificio di contrada Pistunina di Messina. Tra le ipotesi sulle cause del crollo si ipotizza un cedimento strutturale, ma non è esclusa un'esplosione per una fuga di gas. Attorno alla palazzina sventrata, i vigili del fuoco al lavoro alla ricerca di eventuali dispersi. A supporto ambulanze, mezzi meccanici e dei pompieri. Curiosi che si fermano, persone che chiedono informazioni e c'è chi telefona in continuazione alla ricerca di una voce che confermi che è vivo, da qualche altra parte della città. E' lo scenario nel rione Pistunina, nella zona sud di Messina, dove è crollato un edificio adibito ad abitazione e a negozi. La costruzione risale alla fine degli anni Ottanta. Due piani di circa 2.500 metri quadrati ciascuno, mentre nella parte superiore si trovavano quattro appartamenti e una grande terrazza. Per molti anni un simbolo di Messina, che adesso sembra un edificio distrutto da un ordigno. Attorno alla zona interdetta arrivano persone, tra curiosi e chi vuole notizie di quello che è accaduto. C'è anche chi è scampato al pericolo uscendo in tempo dal negozio o da casa che ancora ha difficoltà a credere a quello che è accaduto.