Esplode un ordigno a Roma: danni a un palazzo

Paura a Roma nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio per un ordigno esploso vicino all'ingresso di un edificio in zona Romanina, periferia sud-est della capitale. Ingenti i danni al cancello condominiale, alla struttura della soffitta e alle vetrate sui pianerottoli delle scale del palazzo. Coinvolta anche un'auto parcheggiata davanti all'ingresso. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia scientifica. Indagini in corso per accertare la dinamica e la natura dell'esplosione.