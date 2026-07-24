Esodo estivo, gli italiani in partenza alle prese con la nuova ondata di caldo

L'esodo estivo entra nel vivo con milioni di automobilisti pronti a mettersi in viaggio per raggiungere le località di mare e montagna. Sabato 25 e domenica 26 luglio saranno giornate caratterizzate da traffico intenso sulle principali arterie, soprattutto nelle fasce orarie dedicate alle partenze e ai rientri. I viaggiatori devono fare i conti con una nuova ondata di caldo, che potrebbe prendere il via verso la parte finale della prossima settimana.