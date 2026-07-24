Esodo estivo, gli italiani in partenza alle prese con la nuova ondata di caldo
I viaggiatori devono fare i conti con una nuova ondata di caldo, che potrebbe prendere il via verso la parte finale della prossima settimanadi Giuseppe Facchini
L'esodo estivo entra nel vivo con milioni di automobilisti pronti a mettersi in viaggio per raggiungere le località di mare e montagna. Sabato 25 e domenica 26 luglio saranno giornate caratterizzate da traffico intenso sulle principali arterie, soprattutto nelle fasce orarie dedicate alle partenze e ai rientri. I viaggiatori devono fare i conti con una nuova ondata di caldo, che potrebbe prendere il via verso la parte finale della prossima settimana.