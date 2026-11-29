Ervis Murra, 37enne pluripregiudicato, ha fatto perdere le proprie tracce dopo il blitz della polizia del 27 novembre a Cavarzere, in provincia di Venezia. Qui si è verificato uno scontro a fuoco nel quale un altro albanese, è stato ucciso, raggiunto da un colpo di pistola esploso da un agente. Al lavoro gli agenti della squadra mobile di Venezia, ma anche quelli arrivati da Napoli e Avellino che lo cercano in tutto il Nord Est e fuori dall'Italia.