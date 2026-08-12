Voli sospesi fino alle 18

Eruzione dell'Etna, ancora disagi all'aeroporto di Catania

Lo scalo aeroportuale siciliano messo completamente ko dalla cenere dell'Etna

di Massimiliano Di Dio
12 Ago 2026 - 12:36
01:31 
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