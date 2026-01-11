Logo Tgcom24
Cronaca
Il caso a Casalecchio di Reno

Erika e la carrozzina che non arriva mai: "Impossibile vivere così anche un solo giorno"

Dal 15 dicembre Erika ha in mano la richiesta del medico, ma di avere la carrozzina prima di febbraio"non se ne parla

di Chiara Ottaviani
11 Gen 2026 - 20:00
01:35 
video tg