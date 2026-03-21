Epatite A, l'esperta a Tgcom24: "Il contagio è diventato da persona a persona, attenzione alle famiglie"

L'epatite A torna con prepotenza a Napoli e in alcune zone della Campania. 53 ricoveri all'ospedale Cotugno di Napoli in meno di 15 giorni. Più di 180 casi nel mese di marzo. L'attenzione è alta ma, dicono gli esperti, non c'è epidemia. Quasi tutti i pazienti, arrivati al pronto soccorso, hanno riferito di aver mangiato frutti di mare crudi o poco cotti. Il contagio sarebbe partito dall'area flegrea gli stabilimenti che allevano mitili e ostriche in mare sono stati chiusi ma la diffusione del virus che ha un periodo di incubazione tra 15 e 50 giorni non si è fermata. Questo perché anche quelli che contraggono l'epatite a in maniera asintomatica possono trasmetterla, soprattutto in famiglia.