IGNOTO IL PROPRIETARIO

Emù scorrazza per le strade di Vigevano: la polizia lo insegue

L'animale è stato catturato. Ora si trova in una cascina

04 Nov 2026 - 09:49
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Credits: Piero Marco Pizzi

vigevano