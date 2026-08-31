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Emilia Romagna, via al progetto "La scuola che riparte": studenti già in classe ma non per le solite lezioni

12.05 RIMINI, INIZIA LA SCUOLA SRV

di Maria Stella Carrara
31 Ago 2026 - 17:57
01:34 
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