PROTESTANO I BALNEARI

Emilia Romagna, l'esperimento dell'apertura delle scuole elementari dal 31 agosto

L'iniziativa, che verrà attuata in 42 Comuni, da 2027 dovrebbe diventare un progetto definitivo

di Ilaria Liberatore
25 Mag 2026 - 18:50
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