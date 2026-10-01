Emilia Romagna come il Pakistan: scoperti in un anno 60 matrimoni combinati

I dati raccolti dal Centro Interculturale Trama di Terre, che segue la situazione in Emilia Romagna, sono eloquenti: nel 2025, in quattro delle nove province, ben 58 donne sono state costrette a sposarsi. Le vittime provengono da Bangladesh, Pakistan, Marocco. Nove su dieci hanno chiesto aiuto ai centri antiviolenza a nozze già celebrate. E nel 65% dei casi lo hanno fatto solo grazie all'aiuto di insegnanti o assistenti sociali. Il drammatico caso di Saman Abbas ha insegnato che la volontà delle famiglie più estremiste talvolta non si ferma davanti a nulla. E non basta, talvolta, per obbligare una donna recalcitrante, le viene imposta una gravidanza.