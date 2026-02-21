Maltempo, in 10 giorni 4mila interventi in Calabria, Sicilia e Sardegna

A causa del maltempo, dallo scorso 11 febbraio a oggi, 21 febbraio, ci sono stati oltre 4.100 interventi dei vigili del fuoco tra Calabria, Sicilia e Sardegna, con oltre mille uomini impegnati e 355 mezzi. Le forti raffiche di vento nelle province di Sassari, Nuoro, Cagliari e Oristano hanno provocato danni ingenti. Resta alta l’attenzione anche a Niscemi, dove continua a essere monitorata l’enorme frana che quasi un mese fa ha reso inagibili oltre 800 edifici e sfollate più di 1.500 persone. A Genova, nella serata di venerdì 20 febbraio, c'è stato il crollo di muro di contenimento in zona Castelletto; il secondo cedimento in due giorni, dopo quello di mercoledì sera in via Napoli. La frana ha danneggiato il muro perimetrale di una struttura e ha coinvolto la parte posteriore di due condomini. Tre le persone evacuate a scopo precauzionale.