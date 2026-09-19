UNO SI AVVICINA DI PIÙ alle ZONE ABITATE

Emergenza lupi nel Barese: segnalati diversi esemplari

Due branchi vagano per le campagne e"c'è"chi ruba le foto-trappole

di Maria Luisa Sgobba
19 Set 2026 - 19:42
01:36 
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