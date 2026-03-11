Emergenza in tutta Italia per gli attacchi agli sportelli bancomat

Petardi, bombe, esplosivi, persino ruspe e camion usati come arieti. È emergenza in tutta Italia per l’escalation degli attacchi agli sportelli bancomat. I dati dell’Abi, l'Associazione bancaria italiana, relativi al 2025 mostrano una recrudescenza del fenomeno: 461 assalti in 12 mesi, più di uno al giorno, con un aumento del 35% rispetto al 2024, 8,2 milioni di euro sottratti. La regione maggiormente colpita è stata la Lombardia con 141 casi. Milano è in testa alla classifica delle province più prese di mira con 30 colpi, 15 in più rispetto al 2024: seguono Napoli (26), Bergamo (25), Brescia (24), Bari (20), Foggia (19), Potenza (15) e Pavia (14).