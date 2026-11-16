Emergenza cyber attacchi in Italia: 507 violazioni gravi nel 2026

Quota 507. Sono tanti tantissimi i cyber attacchi subiti dall'Italia nel 2026 secondo l'ultimo rapporto Clusit. Un incremento del 42,2% rispetto all'anno precedente, quando si erano fermati a "solo" 357. Solo in ottobre +51% per cento di attacchi degli hacker filorussi, dice l'agenzia nazionale per la cyber sicurezza. Inoltre, ad aggravare la situazione c'è un altro dato: secondo l'osservatorio cybersecurity del Politecnico di Milano, solo il 28% delle organizzazioni italiane è cyber-resiliente e soltanto il 51,2% dei Comuni dispone di un sistema di disaster recovery, necessario per ripristinare dati, applicazioni e servizi in caso di guasti o attacchi informatici.

