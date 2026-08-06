Emergenza caldo in Italia: 27 città da bollino rosso, asfalto oltre i 60 gradi

La quarta ondata di caldo è arrivata al suo picco. Tutte le 27 città monitorate dal ministero della Salute sono in allerta rossa, con temperature mai al di sotto dei 32 gradi. Non solo, a preoccupare è anche la temperatura dell'asfalto: secondo l'ultimo report di Legambiente marciapiedi e piazze arrivano fino a 52 gradi con punte di oltre 62. In sofferenza anche fiumi, laghi e corsi d'acqua. Il lago di Garda, in due mesi, ha perso 222 milioni di metri cubi d’acqua; il Maggiore si è abbassato di 50 centimetri in un mese. E per aspettare un po' di refrigerio è probabile, secondo le ultime proiezioni, che bisognerà attendere fino a dopo ferragosto.