Ondata di calore in tutta Europa

Emergenza caldo, cresce l'attenzione sul rispetto dell'ordinanza a tutela dei lavoratori

Mercoledì quattro le vittime per le alte temperature. Due di loro stavano lavorando nei campi

25 Giu 2026 - 18:51
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