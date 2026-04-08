Elia Del Grande, fuga finita: le immagini della cattura

È finita la fuga di Elia Del Grande, l'uomo autore della strage di Cadrezzate. I carabinieri della Compagnia di Gallarate lo hanno fermato verso le 13:30 a Varano Borghi, in provincia di Varese. Del Grande era detenuto nella Casa Lavoro di Alba, nel Cuneese, e risultava irreperibile dalla giornata di Pasqua, non avendo fatto rientro nella struttura. Già lo scorso novembre era scomparso dalla Casa-Lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.