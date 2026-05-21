El Koudri, la sorella a "Diario del Giorno": "Non so se riuscirò a guardarlo negli occhi"

A quasi una settimana dall'investimento compiuto da Salim El Koudri, che ha provocato il ferimento, anche grave, di sette persone, la sorella del giovane ha diffuso un audio. Le parole della donna sono state trasmesse su Rete 4 da "Diario del giorno". "È impossibile trovare le parole giuste. Nessuna parola è giusta per descrivere quanto mi dispiace... Ogni pensiero è rivolto ai feriti, alle loro famiglie e a chiunque abbia vissuto, o assistito, all'incubo di sabato (16 maggio, ndr)", afferma con voce strozzata dal pianto la donna. "E pensare che l'abbia causato mio fratello... Non possiamo neanche smettere di volergli bene, lo andremo a trovare... Sì, ma non sappiamo quando... Non so neanche se riuscirò a guardarlo negli occhi" dichiara Carmen. "È sempre stato bravo, studioso, preciso, il figlio perfetto... Non abbiamo visto che qualcosa era cambiato in lui... Nell'ultimo periodo abbiamo notato che era combattuto, era diverso, ma pensavo fosse il dispiacere di non trovare lavoro", dice la sorella di Salim.