CAOS NEL TRAPANESE

Edifici devastati e auto ribaltate: i danni della tromba marina a Marsala

Colpito l'istituto "Alcide De Gasperi". Sbalzata una vettura in località Petrosino: feriti i due occupanti

09 Ott 2026 - 12:02
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