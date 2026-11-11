Ecco Remo, il cane robot per difendersi dai lupi

Non abbaia, non morde, ma si muove con la precisione di un segugio ed ha persino un nome: si chiama Remo il cane robot Cche sta monitorando la reazione dei lupi attraverso la diffusione di ultrasuoni, senza alcun rischio per gli animali. E' un dispositivo che potrebbe risolvere il problema delle predazioni causate in varie regioni d'Italia. La sperimentazione è cominciata nel parco AnimaNatura di Semproniano, un centro di recupero alle pendici del Monte Amiata, in Toscana, con un primo prototipo di quadrupede meccanico. Un team di ricerca dell’università di Padova sta studiando la reazione dei lupi ai diversi stimoli in condizioni reali ma controllate. E i risultati di questa sperimentazione finora fanno ben sperare.

