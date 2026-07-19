si chiamava luigi "luca" esposito

Eboli, trovato il corpo carbonizzato di un giornalista

Il cronista sportivo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme: si indaga per omicidio

di Bruna Varriale
19 Lug 2026 - 19:07
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