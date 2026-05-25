conferma il ministero della salute

Ebola, i due italiani ricoverati a Milano non sono positivi al virus

Sono vittime di Shigella, un comunissimo batterio senza alcun potenziale grave rischio né per loro né per la comunità

di Giangiacomo Mazzucchelli
25 Mag 2026 - 22:18
01:20 
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Non sono stati colpiti dal virus ebola i due cooperanti italiani appena rientrati dall'Uganda con sintomi che potevano ricondurre alla malattia diventata endemica in centrafrica. Ricoverati a Milano in una struttura specializzata, sono stati sottoposti a una serie di esami, da cui è scaturito che sono vittime di Shigella, un comunissimo batterio senza alcun potenziale grave rischio né per loro né per la comunità. Il risultato dei test è stato confermato dal ministero della salute.

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