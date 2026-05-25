Ebola, Bertolaso: "Adotteremo misure previste se italiani al Sacco dovessero risultare positivi"

Dopo che il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre, e che si trovano attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano, l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, è intervenuto sulla questione in conferenza stampa. "Sette cittadini italiani rientrati dall'Uganda, zona non lontana dal confine con il Congo e il Ruanda, sono stati lì tre mesi. Sono Cooperanti, volontari. Sono rientrati in Italia 24 ore fa, durante la notte due di loro hanno manifestato febbre, nausea, vomito, dissenteria e una leggera sintomatologia di carattere neurologico", ha affermato Bertolaso. "Probabilmente la causa più possibile, pensiamo io e i colleghi del Sacco, può essere una malaria o una malaria cerebrale che è una delle cause più serie di chi viene colpito dalla malaria. Siccome provengono da una zona che è interessata in questo momento da questa epidemia di ebola è scattato il nostro meccanismo di sorveglianza e vigilanza. I risultati li conosceremo nel tardo pomeriggio di oggi. Se dovessero esserci casi di positività adotteremo le ulteriori misure previste dalla nostra check list per i casi di ebola", ha concluso l'assessore al Welfare della Lombardia.