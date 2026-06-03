È la giornata mondiale della bicicletta: le due ruote stanno cambiando le abitudini di milioni di europei

Una volta era il simbolo delle gite della domenica. Oggi, sempre più spesso, è il mezzo con cui si va al lavoro, all'università, a fare la spesa. Nella Giornata Mondiale della Bicicletta arrivano numeri che raccontano come le due ruote stiano cambiando le abitudini di milioni di europei, e anche degli italiani. Secondo le ultime analisi nel 2025 l'uso della bicicletta è cresciuto in tutta Europa. L'Italia si piazza al sesto posto per incremento degli spostamenti, soprattutto nei giorni feriali: i passaggi in bicicletta durante la settimana sono aumentati di oltre il 9%.

